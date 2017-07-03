أعلنت السلطات الروسية, يوم الاثنين, ان مسلحي المعارضة السورية عاجزين عن استهداف وضرب الطائرات المسيّرة الروسية التي تراقب الوضع في ميادين القتال بسوريا.

واوضح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين, في تصريح لوكالات انباء روسية, ان "الإرهابيين والمسلحين في سوريا غير قادرين على استهداف طائراتنا الموجهة، لأنهم عاجزون عن ذلك، وبكلمات أخرى هم لا يرون طائراتنا وهي مموهة بشكل جيد".

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وأضاف روغوزين "رأيتم ما تلتقطه طائراتنا الموجهة في سوريا من مقاطع فيديو مهمة في السماء السورية، فهي لقطات واضحة ونقية وتوضح الكثير من الأمور على الأرض".

وتأتي هذه التصريحات عقب يومين على قيام السلطات الروسية برفع ، بروتوكول الاتفاق مع الحكومة السورية, إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, لنشر طائرات حربية روسية على الأراضي السورية, من اجل المصادقة عليه.

وسبق ان أسقطت عدد من الطائرات الروسية خلال عملياتها في سوريا, كما اسقطت تركيا اواخر عام 2015 طائرة روسية من طراز سوخوي24، بسبب انتهاكها مجالها الجوي وتجاهلها التحذيرات، وفقا للتصريحات التركية.

وتوجد المقاتلات الروسية في قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية، ويأتي في إطار عملياتها العسكرية التي بدأت أواخر أيلول 2015، دعماً لقوات الجيش النظامي.

وتواجه روسيا اتهامات من قبل عدة دول لاسيما فيما يتعلق بمواصلة قصفها عدة مناطق مدنية وخاضعة تحت سيطرة المعارضة , الامر الذي تنفيه موسكو, مؤكدة انها تستهدف "ارهابيين", بالتعاون مع النظام السوري.