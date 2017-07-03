اجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الاثنين, اجتماعاَ مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي, وتم بحث الملف السوري.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله, في تصريح صحفي, انه "تم خلال الاجتماع بحث القضايا القائمة التي تتعلق بتطور البلاد الاجتماعي والاقتصادي. وتم التطرق إلى المواضيع الدولية، بما فيها القضية السورية في سياق التحضير لمفاوضات أستانا ".

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ومن المقرر عقد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن سوريا ستجري في أستانا خلال يومي 4، و5 تموز الحالي.

ومن المتوقع أن يبحث الأطراف خلال المفاوضات جملة من المسائل الملحة، بينها موضوع مكافحة الإرهاب، وإنشاء مناطق خفض التوتر في الأراضي السورية، وتشكيل اللجنة السورية للمصالحة الوطنية، إضافة إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار في سوريا.