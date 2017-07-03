أعلنت القيادة العامة للجيش النظامي الاثنين أنه تم وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا-القنيطرة-السويداء اعتباراً من الساعة 00ر12 يوم 2-7-2017 م حتى الساعة 00ر00 يوم 6-7-2017م.











واضافت القيادة في بيان لها ان وقف الاعمال القتالية يهدف الى دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية وفي حال حدث أي خرق سيتم الرد بالشكل المناسب.







وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي في 17 حزيران الماضي, وقف عملياتها العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في مدينة درعا لمدة 48 ساعة, دعما لجهود المصالحة الوطنية, حيث لقيت تلك الهدنة ترحيبا من بعض الدول.



وكانت تسريبات ظهرت بالتزامن مع الهدنة في حزيران الماضي تحدثت عن اجتماع امني بين قيادات أمنية سورية وممثلين عن الفصائل المسلحة. وأنه في حال التوصل إلى اتفاق، سيعني ذلك عودة معبر نصيب إلى سيطرة الجيش السوري ورفع العلم الوطني فوقه، وتحييد مدينة درعا وإيقاف العمليات القتالية للسماح للاجئين الراغبين بالعودة من الأردن، بالتزامن مع نشر قوات الأمن الداخلي السوري داخل المدينة, الا ان اتفاق المصالحة المذكور فشل.







سيريانيوز