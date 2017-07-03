كشف المستشار السياسي في "الجيش الحر"، أبو يعقوب، إن قوات التحالف تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية لمسلحي "مغاوير الثورة" في منطقة الشدادي في محافظة الحسكة.

ونقلت صحيفة الغد الاردنية في عددها الصادر الاثنين عن أبو يعقوب قوله بأن الهدف من نقل قوات من "المغاوير" هو السيطرة على مدينة دير الزور التي تعتبر حاليا الهدف الأهم بالنسبة لكافة القوى المتصارعة", مشيرا الى ان "اختيار منطقة الشدادي لانشاء القاعدة العسكرية، ياتي لقربها من حقول النفط باتجاه دير الزور".

وعرض التحالف الدولي على المعارضة المسلحة، وخاصة جيش "مغاوير الثورة" الذي يسيطر على معبر التنف بين سوريا والعراق، مساعدته في إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة الشدادي القريبة من دير الزور.

وأبلغت قوات التحالف "الجيش الحر" بأنها مستعدة لنقل 100 عنصر من جيش "مغاوير الثورة" بمعداتهم إلى القاعدة الجديدة.

بدوره، قال المسؤول الإعلامي في "الجيش الحر" سعيد سيف إن "التحالف يريد إنشاء القاعدة العسكرية لعدم رضاه عن سلوك قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سير المعارك في الشمال السوري", مشيرا الى أن هناك حالة من التمرد من قبل قوات سورية الديمقراطية "قسد".

ورجح سيف أن "هناك ندما" من قبل التحالف لتسليح هذا الفصيل بأسلحة متطورة، خصوصا وأن هناك ضغطا تركيا على التحالف بهذا الخصوص.

وتخوض قوات سورية الديمقراطية المدعومة امريكيا معارك ضد تنظيم داعش فب محافظة الرقة.

يشار الى ان القاعدة المزمع انشائها هي القاعدة العسكرية الثالثة لجيش "مغاوير الثورة" والتي تتواجد فيها قوات التحالف أيضا، بعد قاعدتي التنف والزكف، اللتين تبعدان عن بعضهما قرابة 70 كلم، على امتداد مناطق السيطرة لهذا الجيش على الحدود السورية العراقية.