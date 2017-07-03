أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، يوم الاثنين، تأكيد وفدي النظام السوري والمعارضة المسلحة، مشاركتهما في لقاء أستانا المرتقب انعقاده في 4-5 تموز.

ونقلت وكالات إعلام عن عبد الرحمنوف قوله "أكد وفد حكومة الجمهورية العربية السورية مشاركته، وسيصل اليوم. كذلك أكد وفد المعارضة المسلحة السورية مشاركته في المباحثات في أستانا".

وكانت روسيا وإيران بحثتا يوم السبت في طهران الملف السوري, والتحضيرات للقاء استانا المقرر عقده يوم غد الثلاثاء.

وأرسلت وزارة الخارجية الكازاخستاني دعوات لأطراف الصراع في سوريا، وإلى الدول الضامنة والمراقبين لحضور اجتماع استانا بشأن الأزمة السورية والمقرر في 4 و5 تموز .

وعقدت 4 جولات من مفاوضات استانا آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

سيريانيوز