تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، حتى يوم الأربعاء، نتيجة امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، الذي يترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا .

ونقلت وكالة (سانا) عن المتنبئ الجوي رضوان عيسى قوله، ان الحرارة في دمشق ستصل الى 44 درجة مئوية ظهر اليوم، إذ يستمر تأثير المرتفع الجوي حتى يوم الأربعاء.

وتابع عيسى، ان درجات الحرارة تستمر بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 الى 7 درجات مئوية، حيث يكون الجو حارا بشكل عام وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبين عيسى ان درجات الحرارة تبقى يوم غد الثلاثاء أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل الحرارة في دمشق يوم الثلاثاء 43/27 درجة، وفي درعا 41/24 درجة، وفي حماة 44/24 درجة، وفي الحسكة 45/27 درجة، وفي طرطوس واللاذقية 33/24 درجة، وفي ادلب 40/ 22 درجة، وفي حلب 43/ 24 درجة، وفي الرقة 44/ 26 درجة، وفي دير الزور 45/29 درجة.

أما عن يوم الأربعاء، فتوقعت الأرصاد أن تسجل الحرارة في دمشق 42/26 درجة، وفي درعا 40/23 درجة، وفي حماة 43/ 23 درجة، وفي الحسكة 44/27 درجة، وفي طرطوس واللاذقية 32/23 درجة، وفي ادلب 39/ 22 درجة، وفي حلب 42/ 23 درجة، وفي الرقة 43/ 25 درجة، وفي دير الزور 44/28 درجة.

سيريانيوز