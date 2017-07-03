أطلقت "مايكروسوفت" نسخة معاينة جديدة من "ويندوز 10" تحمل بداخلها حماية من تشفير الملفات، بعد الضربات الكبيرة التي شنتها برمجيات انتزاع الفدية مثل WannaCry وPetya.

وبحسب مدونة "ويندوز" الرسمية، فإن نسخة المعاينة التي تحمل رقم البناء 16232، وصلت إلى المشتركين ببرنامج تجربة "ويندوز 10" والتي تقدم مزايا أمنية مثل controlled folders التي تحمي الملفات داخل المجلدات من أن يتم التعديل عليها من تطبيقات خبيثة وأية تهديدات أخرى.

وسيراقب "ويندوز" المجلد المحمي ويرصد أية محاولات للتعديل عليه من تطبيقات غير مصرح بها لم تنزل رسمياً، وسيرسل النظام إلى المستخدم إشعاراً بذلك.

ويستطيع المستخدم تفعيل الميزة الجديدة من خلال اعدادات "ويندوز" وتحديداً في مركز حمايةWindows Defender ضمن قسم الحماية من الفيروسات والتهديدات.