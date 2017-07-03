تعادل الوحدة 1-1 أمام تشرين في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم، وشهدت فوز المحافظة 3-0 على الوثبة وتعادل الشرطة مع الاتحاد دون أهداف والمجد مع الجزيرة بالنتيجة ذاتها.

وعلى ملعب الفيحاء بدمشق قدم الوحدة وتشرين مباراة اتسمت بالندية والإثارة رغم حرارة الطقس المرتفعة وسط حضور جماهيري تشجيعي كبير للفريقين.



ربع الساعة الأولى من المباراة شهد ضغطا هجوميا كبيرا للوحدة نجح من خلاله بافتتاح التسجيل عبر محمد فارس في الدقيقة الـ 15 من كرة مباغتة استغل بها غياب الرقابة الدفاعية لتشرين الذي كثف من هجماته محاولا التعديل.



واستمر الفريقان في تبادل الهجمات في الشوط الثاني حتى الدقيقة الـ 73 حيث تمكن تشرين من إدراك التعادل عبر باسل مصطفى من تسديدة قوية مفاجئة من داخل منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.



وبهذا التعادل اصبح رصيد الوحدة 40 نقطة وبقي في المركز الرابع كما بقي تشرين في المركز الثاني وأصبح رصيده 48 نقطة.



وعلى ملعب خالد بن الوليد بحمص فاز المحافظة على الوثبة بثلاثة أهداف دون رد سجلها حسام سمان واحمد جبلاق واسعد الخضر ليرفع المحافظة رصيده إلى 24 نقطة ويصعد إلى المركز العاشر بينما تراجع الوثبة إلى المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.



وتعادل الشرطة مع الاتحاد سلبا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب تشرين واصبح رصيد الشرطة 30 نقطة وبقي في المركز السادس واصبح رصيد الاتحاد 43 في المركز الثالث.



وبالتعادل السلبي انتهت مباراة المجد مع الجزيرة التي جرت على ملعب المحافظة ليصبح رصيد الجزيرة 14 نقطة في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير وتقدم المجد الى المركز السابع برصيد 27 نقطة.