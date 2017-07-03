أحرزت البرتغال بطلة أوروبا المركز الثالث في كأس القارات لكرة القدم 2017 بعدما قلبت الطاولة على نظيرتها المكسيك بطلة الكونكاكاف بالفوز عليها 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) الأحد في موسكو.

على ملعب "اوتكريتي"، كانت المكسيك البادئة بالتسجيل بالنيران الصديقة عندما هز مدافع زينيت سان بطرسبورغ الروسي لويس نيتو مرمى منتخب بلاده بالخطأ في الدقيقة 55، وكانت بطلة الكونكاكاف في طريقها إلى الفوز بيد أن قائد البرتغال مدافع ريال مدريد الإسباني بيبي حرمها من ذلك بادراكه التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فارضا الاحتكام إلى التمديد.



وكانت الكلمة الأخيرة للبرتغال الذي سجلت هدف الفوز في الدقيقة 104 عبر لاعب وسط سبورتينغ لشبونة أدريان سيلفا من ركلة جزاء.



وأهدر المهاجم أندريه سيلفا المنتقل حديثاً من بورتو إلى ميلان الايطالي ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 17.



وأكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد الحكم السعودي فهد المرداسي مدافع بنفيكا نيلسون سيميدو في الدقيقة 106 لتلقيه الانذار الثاني، ومهاجم المكسيك زميله في بنفيكا راوول خيمينيز في الدقيقة 112 للسبب ذاته.



وخاضت البرتغال المباراة في غياب قائدها ونجمها كريستيانو رونالدو الذي طلب اذنا بترك المنتخب من أجل رؤية توأميه الحديثي الولادة، واللذين يعتقد أنهما ولدا من والدة بديلة في الولايات المتحدة الأميركية.