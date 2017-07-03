توجت ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها ببطولة كأس القارات بعد انتصارها 1-0 في المباراة النهائية امام التشيلي الأحد في ملعب سان بطرسبرج بروسيا.

وأحرز لارس شتيندل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20، بعدما استقبل تمريرة على طبق من ذهب من زميله تيمو فيرنر، الذي استغل خطأً لا يغتفر من اللاعب التشيلي، مارسيلو دياز.



وكانت تشيلي مرشحةً لإحراز اللقب، بفضل تشكيلتها الغنية بالنجوم، أمثال أليكسيس سانشيز، وأرتورو فيدال، وكلاوديو برافو، إلا أن ألمانيا تغلبت على نقص خبرة لاعبيها، من خلال أدء تكتيكي مميز، بقيادة المدرب المحنك، يواكيم لوف، الذي أشرك فريقًا يافعاً في هذه البطولة.



وغاب عن ألمانيا أبرز نجومها خلال كأس القارات، مثل مسعود أوزيل، وجيروم بواتنج، وماتس هوميلز، وتوماس مولر، وتوني كروس، ومانويل نوير، من أجل اكتشاف أسماء جديدة، يمكنها دعم المانشافت في نهائيات كأس العالم 2018.



وأحكمت تشيلي سيطرتها على مجريات المباراة، وأضاعت مجموعة كبيرة من الفرص، خصوصًا من قبل فيدال، فيما اعتمدت ألمانيا على الهجمات المرتدة، بقيادة الثلاثي، فيرنر وشتيندل والقائد يوليان دراكسلر.



وكانت ألمانيا قد صعدت للنهائي بعد التفوق على المكسيك 4-1 في نصف النهائي، فيما تأهلت تشيلي إلى ذات الدور بعد إسقاط البرتغال بركلات الترجيح.