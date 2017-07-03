كشفت "غوغل" تطبيق جديد، مازال في طوره التجريبي، ويحمل اسم Triangle، ومهمته توفير خدمة مراقبة استهلاك الـ Mobile Data على الهواتف والتحكم بها عبر عدة وسائل مختلفة.

وبحسب موقع "آردرويد"، فإن التطبيق الجديد يتيح التحكم سريعاً باستهلاك التطبيقات لبيانات الهاتف " Mobile Data"، حيث يمكن مشاهدة حجم البيانات (كيلو بايت) التي يستهلكها كل تطبيق، بالإضافة لميزات حجب تطبيقات معينة من استهلاك أي بيانات، أو تخصيص فترة زمنية يمكن للتطبيق عبرها استخدام بيانات الهاتف.

وعلى الرغم من أن الخصائص والميزات التي يعرضها التطبيق موجودة بأغلبها مسبقاً ضمن إعدادات الهاتف نفسه، ويمكن للمستخدمين الوصول إليها دون الحاجة لتحميله، لكن ميزة التطبيق هو توفير وسيلة سهلة ومتكاملة لمراقبة استهلاك البيانات وحجب التطبيقات التي لا يريد المستخدم أن تبقى متصلةً بالإنترنت، أو السماح بالاتصال لفترة زمنية قصيرة.