استطاع فريق من الباحثين في جامعة واشنطن الأمريكية، تطوير هاتفاً محمولاً يعمل دون بطارية ويسحب الطاقة اللازمة من حوله.

وبحسب Wired، فإن الهاتف المبتكر يعمل بتقنية تعرف باسم "backscatter"، حيث يمكن للهاتف أن يعكس موجات الراديو للاتصال، ويستخدم التقنية التناظرية بدلاً من القدرات الرقمية للتواصل، نظرا إلى حاجة الهواتف المحمولة لكمية كبيرة من الطاقة.

وأكد الفريق، أن تحويل كلام الإنسان إلى إشارات رقمية، أمر يستهلك الكثير من الطاقة، لذا فإن إرسال المعلومات، من خلال عكس إشارات الراديو المحيطة، الموجودة في الهواء، يستهلك ما يقارب "صفر" طاقة.

والمدى المحقق للهاتف حتى الآن 15 مترا فقط، وهو بشاشة LED صغيرة، ويمكن ربطه في المستقبل بنظام أكثر تقدماً.