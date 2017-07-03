أطلقت "انستغرام" تحديثاً جديداً يستخدم في ميزته تقنيات الذكاء الصنعي وتعلم الآلة لمنع نشر السبام والتعليقات المسيئة.

وبحسب مدونة "انستغرام" الرسمية، فإن التطبيق وفقاً للتحديث الجديد، سيستخدم فلتر لحجب كل التعليقات المسيئة على المنشورات من صور وفيديوهات وحتى البث المباشر.

وسيتاح الفيلتر أولاً باللغة الإنكليزية، ليشمل تسعة لغات أخرى لاحقاً لم تذكرها، ومن غير المتوقع أن تكون العربية من بينها.

وأتاح التحديث الجديد، فلتر آخر لمحاربة السبام حيث يبحث في التعليقات على المنشورات والبث المباشر لمنع عرض أية تعليقات سبام دعائية أو مزعجة.،وهذا الفلتر يدعم عدة لغات من بينها العربية.

واستخدمت "انستغرام" تقنية ذكاء اصطناعي تدعى DeepText ولديها قدرات متطورة لتمييز معنى الكلمة وفق السياق، مثلاً كلمة "أبيض" قد لا تكون ذات معنى مزعج في عبارة "ثلج أبيض" لكنها قد تحمل معنى عنصري في عبارة "رجل ابيض".