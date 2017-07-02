أصدرت وزارة السياحة، يوم الأحد، نتائج الشهادة الثانوية المهنية الفندقية لعام 2017، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 57.47%.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير الشؤون التعليمية بالوزارة سهيل فرح قوله انه "تم إصدار النتائج بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لرصدها وتدقيقها من قبل اللجان المختصة".

وتابع فرح أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 350 طالباً وطالبة، وزعوا على 9 مراكز امتحانية في مختلف المحافظات، نجح منهم 201 طالب وطالبة فيما سيتقدم منهم 121 طالبا للدورة التكميلية.

ولفت فرح إلى أن العملية الامتحانية تمت بأجواء مريحة وانضباط كامل، مبيناً أنه يحق للطلاب الناجحين الانتساب للمعاهد التقانية الفندقية العائدة لوزارة السياحة وعددها 7 معاهد موزعة في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص والحسكة والسويداء.

وبين فرح أنه تم إدراج النتائج على موقع الوزارة الالكتروني كما تم تعميمها إلى جميع المدارس المهنية والفندقية في المحافظات.

وكانت وزارة التربية أصدرت في وقت سابق من يوم الأحد نتائج الشهادة الثانوية لمختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.

ويعمل الناجحون في الشهادة الثانوية الفندقية في المنشآت الفندقية حيث وضعت مديريات السياحة في المحافظة أمامهم فرص العمل المتوافرة في كل محافظة.

ويتضمن منهاج الثانوية المهنية الفندقية المواد الأساسية في المطعم والمطبخ واللغة الأجنبية التخصصية والعامة والحاسوب والمحاسبة الفندقية والصحة الغذائية والتربية الدينية واللغة العربية.

يذكر أن نتائج الشهادة الثانوية الفندقية تصدر بالتوازي مع نتائج الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في نفس اليوم والتوقيت.

سيريانيوز