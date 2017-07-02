لقي 8 أشخاص مصرعهم واصيب 35 آخرون، يوم الأحد، جراء انفجار خط لأنابيب الغاز الطبيعي في إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين.

وذكرت وكالات أنباء، أن الانفجار وقع في مقاطعة تشينغ لونغ في خط أنابيب تديره شركة البترول الوطنية الصينية نتيجة انهيار أرضي بعد أمطار غزيرة استمرت عدة أيام.

وقالت وكالة "شينخو" الصينية، في وقت سابق إن هذا الخط امتداد لخط أنابيب يضخ الغاز من ميانمار المجاورة إلى جنوب غرب الصين وإن السلطات المعنية أخمدت الحريق بعد الظهر، وأضافت أن أربعة من الجرحى في حالة خطيرة.

ويعد انفجار خط انابيب الغاز والنفط أمر شائع في الصين، حيث لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم واصيب 25 اخرون آذار الماضي، عندما انفجر خط انابيب للغاز الطبيعي فى مبنى سكني بمنطقة منغوليا بشمال الصين.