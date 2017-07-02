لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، يوم الأحد، جراء سقوط قذائف على أحياء في دير الزور وخان أرنبة بالقنيطرة.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان " تنظيم “داعش” قصف بعدد من القذائف حيي الجورة والقصور ما تسبب بارتقاء قتيلين وإصابة 4 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل".

وتشهد احياء بمدينة الزور, بشكل شبه يومي, لاسيما الجورة وهرابش والقصور, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, مصدرها تنظيم "داعش", اسفرت عن سقوط ضحايا, في وقت تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من طيران التحالف والنظامي.

وفي القنيطرة، ذكرت الوكالة ان خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال اصيبوا بجروح جراء اعتداء تنظيم "جبهة النصرة " بقذيفتي هاون على قرية خان أرنبة بالقنيطرة.

وكان شخص قتل وأصيب اثنان آخران بجروح يوم السبت جراء سقوط قذيفة صاروخية واستخدام أسلحة رشاشة على أهالي قرية حضر بالقنيطرة.

سيريانيوز