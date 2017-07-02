رجحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الأحد، بدء حملة إعلامية جديدة تزعم استخدام النظام السوري سلاحا كيميائيا .

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في فيسبوك، "كما حذرنا قبل أيام، فإن الحملة الإعلامية حول مزاعم باستخدام دمشق للسلاح الكيميائي قد بدأت".

واعتبرت زاخاروفا ان يكون شريط فيديو الذي اريد به دعم الاتهامات لن يكون الأخير، وقالت "فستكون هناك مثل هذه الأشرطة المتباينة من حيث جودتها، منها السيئة كهذا الشريط، وأخرى تناسب معايير هوليود".

كما عبرت عن قناعتها في أن المواد المفبركة من هذه النوع ستكون كثيرة، نظرا لأبعاد الحملة الجديدة ضد دمشق.

وكانت القيادة العامة للجيش النظامي اكدت يوم السبت أن الأنباء التي تتناقلها بعض مواقع الانترنت التابعة للمجموعات الارهابية حول استعمال الجيش لغاز الكلور ضد ارهابيي ما يسمى “فيلق الرحمن” في عين ترما هي انباء كاذبة وعارية من الصحة.

وكان فيلق الرحمن قال في وقت سابق، إن الجيش النظامي استخدم غاز الكلور في محاولة منه لتحقيق تقدم في عين ترما بالغوطة الشرقية.

ويأتي تصريح زاخاروفا، بعد أن حذرت واشنطن مؤخراً النظام والرئيس الأسد من أنه سيدفع الثمن إذا استخدم أسلحة سامة، لافتة الى انها رصدت تحركات مشابهة لتلك التي حدثت قبيل وقوع هجوم خان شيخون الكيميائي.

سيريانيوز