قالت صحيفة "صباح" التركية، يوم الأحد، إن نحو 20 ألف جندي من "الجيش الحر" سيشاركون في عملية عسكرية تركية في شمال سوريا.

وأضافت الصحيفة، إن الجيش التركي سينفذ العملية الهجومية في منطقة عفرين التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب الكردية."

وبينت الصحيفة التركية انه وحسب التقديرات، ستستغرق العملية مدة 70 يوما، ومن المخطط له، قبل كل شيء، الاستيلاء على مدينة تل رفعت، وقاعدة منغ الجوية العسكرية.

وذكرت "الصباح" انه المفترض أن تنتقل منطقة عفرين، في وقت لاحق، إلى مناطق خفض التوتر الأخرى، حيث سيضمن عسكريون روس، وأترك الأمن فيها.

وكان الجيش التركي نشر وحدات مدفعية جديدة في المنطقة الحدودية، وبدأ بالرد على النار التي أطلقت من الجانب السوري للحدود في 28 حزيران المنصرم.

كما صرح نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناك إنه "من الضروري تطهير محيط عفرين من الإرهابيين"، في إشارة إلى تنظيم "ب ي د/ي ب ك" المصنفان كتنظيمات ارهابية في تركيا.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية" على مناطق واسعة من الشمال السوري، تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة (شمال شرق) وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب (غرب الفرات)، فضلاً عن منطقة عفرين، (شمال غرب).

ويفصل بين المنطقتين قوات "درع الفرات" والتي تمكنت من تحرير مناطق واسعة من الريف الشمالي لحلب (تشمل مثلث مدن جرابلس وإعزاز والباب).

سيريانيوز

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