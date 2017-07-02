دخلت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأحد، مدينة الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من جهة الجنوب وسيطرت على سوق الهال.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) إن القوات أعلنت سيطرتها على السوق يوم الأحد.

وتمكن المقاتلون من دخول المدينة من جهتها الجنوبية للمرة الأولى بعد أن عبروا نهر الفرات، حيث كانت تمكنت من دخول المدينة من شرقها وغربها حزيران الماضي، وطرد مقاتلي التنظيم المتشدد من تلك المناطق، تزامناً مع مقاومة عنيفة منهم وسط المدينة.

وأعلن المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" إنها نشرت نحو ألف مقاتل إضافي على خطوط القتال الأمامية مع تنظيم "داعش"، وقال في بيان " هذه القوات هي القوات التي قد أتمت دوراتها التدريبية في معسكرات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) بالتعاون مع قوات التحالف وذلك بهدف مساندة الحملة وإحراز تقدم جديد على أغلب الجبهات".

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" يوم السبت، قالت انها تمكنت من قطع جميع الطرق من وإلى الرقة ومحاصرتها, كما نجحت من استعادة السيطرة على مساحة تبلغ 12 كيلومترا داخل وحول المدينة خلال أسبوع.

ويقول التحالف الدولي بقيادة واشنطن، والداعم لـ"قوات سوريا الديمقراطية" أن نحو 2500 من مقاتلي تنظيم "داعش" يدافعون عن الرقة.

وكان "داعش" سيطر على الرقة في العام 2014 وحولها إلى "عاصمة للخلافة" التي اعلنها قبل ثلاثة أعوام، حيث اعربت الامم المتحدة عن قلقها على مصير 100 ألف مدني محاصرين في الرقة.

يشار إلى ان قوات "سوريا الديمقراطية" بدأت في 6 حزيران هجومها على مدينة الرقة, بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", وحققت تقدما حيث استعادت أحياء فيها.

سيريانيوز