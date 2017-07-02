عقد اجتماع روسي ايراني, يوم السبت, في العاصمة طهران, حيث تم بحث الملف السوري, والتحضيرات للقاء استانا المقرر عقده بعد ايام.

وذكرت وكالات انباء ايرانية ان طمساعد الخارجية الإيرانية حسين جابري انصاري اجرى محادثات مع مساعد وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين، تناولت الأزمة السورية."

وبحث الجانبان اتخاذ التنسيقات اللازمة للمزيد من انجاح اجتماع آستانا 5 الذي من المقرر ان يعقد يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الجاري في العاصمة الكازاخية آستانا.

وسبق ان اعربت موسكو عن املها في أن تسفر مباحثات أستانا حول سوريا عن تبني حزمة من الوثائق بشأن مناطق خفض التوتر في سوريا.

وأرسلت وزارة الخارجية الكازاخستاني دعوات لأطراف الصراع في سوريا، وإلى الدول الضامنة والمراقبين لحضور اجتماع استانا بشأن الأزمة السورية والمقرر في 4 و5 تموز .

وعقدت 4 جولات من مفاوضات استانا آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .