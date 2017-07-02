أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت الاسعار ثباتا, باستثناء الزهرة والملفوف والثوم التي ارتفعت اسعارها, مقابل انخفاض سعر البندورة والخيار والباذنجان والبازلاء والفليفلة والكوسا, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة, باستثناء البرتقال والبطيخ, والتي سجلت اسعارهما انخفاضاَ.

وأرجعت دراسة أعدتها مديرية دعم القرار في “رئاسة مجلس الوزراء” الشهر الماضي سبب ارتفاع أسعار المواد من بينها بعض أصناف الخضار إلى "ضعف الرقابة عليها، وانتشار حالات التلاعب والاحتكار، وعدم تمكن مؤسسات التدخل الإيجابي من القيام بدورها، وارتفاع مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين بعضها للمنتجين، إضافة إلى التخليص الجمركي التي يعاني منه المستوردون نتيجة العقوبات و الحصار الاقتصادي".

وانخفضت اسعار بعض اصناف الخضار في اسواق دمشق, لاسيما البندورة والبطاطا, بعد ما كانت اسعارهما تصل مابين 500 - 600 ليرة, لكن الاسعار بالمجمل تعد غير ثابتة حسب المنطقة ومزاجية البائع.

سيرينيوز