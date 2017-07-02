مشهد دائم.. ضحايا بقذائف على مدينة دير الزور الاخبار المحلية شارك

سقط ضحايا, يوم الاحد, جراء سقوط قذائف على مدينة دير الزور, مصدرها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان " تنظيم “داعش” قصف بعدد من القذائف حيي الجورة والقصور ما تسبب بارتقاء قتيلين وإصابة 4 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتشهد احياء بمدينة الزور, بشكل شبه يومي, لاسيما الجورة وهرابش والقصور, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, مصدرها تنظيم "داعش", اسفرت عن سقوط ضحايا, في وقت تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من طيران التحالف والنظامي. سيريانيوز

2017-07-02 15:11:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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