يعتزم مصرف سوريا المركزي طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 ليرة في الأسواق, اعتبارا من اليوم الأحد.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي, في تصريح صحفي, نشرته صحف ووسائل اعلام محلية, ان "المصرف يطرح فئة الألفي ليرة بدءا من اليوم في دمشق وعدد من المحافظات".

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وكان المصرف المركزي اشار في وقت سابق الى انه يقوم بدراسة اصدار وطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 ليرة, ولكن ما يمنعه هو تضخم الاسعار.

وطرح المصرف المركزي مؤخرا كمية من الأوراق النقدية منها فئة الألف ليرة الجديدة وفئة الخمسمئة و والخمسين والمئتان والمئة .

ويأتي طرح الورقة النقدية الجديدة عقب اعلان المركزي عن مساعي لإيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية القديمة الصغيرة, حيث يواجه المواطن مشكلة يومية في تصريف بعض الأوراق المالية المهترئة، وخاصة من فئة الـ"الخمسين ليرة"