صدور نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية الاخبار المحلية شارك

أصدرت وزارة التربية , يوم الأحد, نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.

وانتهت امتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي في الـ 15 من حزيران الماضي بينما الأدبي في الـ 13 منه والثانوية المهنية في الـ 17 منه مع الإشارة إلى أنها بدأت في الـ 30 من أيار حيث تقدم إليها نحو 205 آلاف طالب وطالبة من مختلف الفروع. يتبع

2017-07-02 11:30:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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