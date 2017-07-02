تم, صباح الأحد, تأجيل امتحانات جامعتي الهندسة الميكانيكية والمعلوماتية في دمشق الى وقت يحدد لاحقاَ, عقب التفجيرات المتزامنة التي شهدتها العاصمة.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, انه تم تأجيل الفترة الثانية من الإمتحانات في كلية الهندسة الميكانيكية وإمتحانات الكلية الافتراضية منفذية الهمك, بالإضافة إلى تأجيل مقرر التصميم المعماري للسنة الثالثة في كلية الهندسة المعمارية ومقرر إدراة المشاريع للسنة الخامسة إلى يوم آخر يحدد لاحقاً.

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كما تم تأجيل إمتحانات كلية الهندسة المعلوماتية بشكل كامل, بحسب المصادر

وجاء ذلك عقب التفجيرات المتزامنة التي هزت العاصمة دمشق, إحداها وقعت على طريق المطار مقابل كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية.