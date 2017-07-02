وقعت 4 تفجيرات متزامنة, صباح يوم الأحد, في العاصمة دمشق, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة, لم تسمه قوله, إن " 3سيارات مفخخة انفجرت 2 منها على طريق المطار مقابل كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية وجامع بلال الحبشي والثالثة في ساحة الغدير في حي العمارة".

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وأشار المصدر إلى أن "التفجير الذي وقع في ساحة الغدير بحي العمارة أسفر عن ارتقاء عدد من القتلى ووقوع إصابات بين المواطنين وأضرار مادية بالمكان".

وأوضحت الوكالة ان الجهات المختصة لاحقت 3 سيارات مفخخة وتمكنت عبر المتابعة من تفجير 2 منها عند مدخل مدينة دمشق عقدة المطار".

وبينت الوكالة انه "خلال محاصرة السيارة الثالثة بالقرب من ساحة التحرير قام الإرهابي بتفجيرها ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين".

ونشرت شبكات التواصل الاجتماعي صور من مكان التفجير الذي وقع في ساحة الغديربحي العمارة .

وكانت الجهات المختصة أحبطت في ايار الماضي هجوم بسيارة مفخخة على طريق مطار دمشق, ما ادى الى مقتل انتحاريين كانوا بداخلها ومدني تصادف مروره في المكان.

وشهدت عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام في دمشق وريفها في السنوات الماضية سلسلة تفجيرات اسفرت عن قتلى وجرحى, الا ان وتيرتها خفت في الفترة الماضية.