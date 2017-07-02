الصربي ديوكوفيتش يتوج بلقب يطولة ايستبورن الانكليزية للمرة الاولى بتاريخه اخبار الرياضة شارك

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الرابع عالمياً بلقب دورة إيستبورن الإنكليزية لكرة المضرب عقب فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي غايل مونفيس الثاني6-3 و6-4 في ساعة و16 دقيقة.

ويشكل فوز ديوكوفيتش باللقب الثاني هذا العام والـ68 في مسيرته، أفضل استعداد لخوض بطولة ويمبلدون التي توج فيها 3 مرات (2011 و2014 و2015) من أصل 12 لقباً كبيراً ستة منها في بطولة أستراليا المفتوحة، علما بان خسر ايضا في 9 نهائيات اخرى في بطولات الغراند سلام الكبرى.



وحقق ديوكوفيتش (30 عاماً) فوزه الرابع عشر على مونفيس (30 عاماً أيضاً) في 14 مواجهة بينهما.



وكان الصربي غاب عن الواجهة بعد تتويجه باللقب الوحيد في رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، ثم تنازل عن صدارة التصنيف العالمي بسبب تراجع مستواه.



ويعد ديوكوفيتش أحد اهم المرشحين لاعتلاء منصة التتويج في ويمبلدون واستعادة اللقب من البريطاني آندي موراي الأول في العالم والذي يعاني بشكل غير مسبوق هذا الموسم.



ويبدأ ديوكوفيتش مشواره على أعشاب ويمبلدون بمواجهة السلوفاكي مارتن كليزان، فيما يبدأ موراي حملته ضد أحد الصاعدين من التصفيات. سيريانيوز 2017-07-02 08:52:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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