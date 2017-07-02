السوري مجد الدين غزال يواصل تألقه بإحرازه برونزية الوثب العالي ببطولة فرنسا اخبار الرياضة شارك

أحرز لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال الميدالية البرونزية لمنافسات الوثب العالي ضمن لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى في فرنسا.

وحقق غزال المركز الثالث بعد أن وثب لارتفاع 232 سم بفارق المحاولات عن صاحب المركز الثاني الأوكراني بوهدان بوندارينكو بينما ذهب المركز الأول للقطري معتز عيسى برشم برقم قدره 235 سم .



والميدالية هي السادسة للاعب منتخبنا هذا العام بعد برونزية بطولة التحدي العالمي في التشيك الأربعاء الماضي وقبلها فضية اللقاء الدولي في سلوفاكيا منتصف حزيران وذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي بأذربيجان في أيار وذهبيتي لقاءي سلسلة الجائزة الكبرى الآسيوية في الصين خلال نيسان الماضي. سيريانيوز 2017-07-02 08:47:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق