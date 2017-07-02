عزز الجيش صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الكرامة بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم التي جرت في ملعب خالد بن الوليد بحمص.

سجل هدفي المباراة رضوان قلعجي ويوسف قلفا في الدقيقتين 76 و93.



وشهدت المباراة في شوطها الأول إثارة وندية من الفريقين مع أفضلية للكرامة الذي أضاع العديد من الفرص عن طريق سليم خلف وأنس بوطة إلا أن براعة حارس الجيش أحمد مدنية حالت دون التسجيل بينما أخطر فرص الجيش كانت عبر سليم سبقجي وبهاء قاروط.



وفي الشوط الثاني تابع الفريقان عرضهما القوي والهجومي حيث تحرك الجيش بشكل فعال وكان له ما أراد بتسجيله هدف المباراة الأول في الدقيقة 76 عبر القلعجي وبعد الهدف استلم الكرامة زمام الأمور وهاجم بشكل مكثف إلا أن دفاع الجيش ومن خلفه الحارس مدنية استطاعوا بخبرتهم امتصاص فورة مهاجمي الكرامة لتعديل النتيجة ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 93 أضاف قلفا الهدف الثاني بتسديدة قوية على يسار حارس الكرامة عبداللطيف نعسان.



وبهذه النتيجة وسع الجيش الفرق مع الوصيف تشرين إلى أربع نقاط برصيد 51 نقطة بينما تجمد رصيد الكرامة عن النقطة 24 في المركز العاشر.



وتختتم منافسات هذه الجولة الأحد حيث يلتقي الوحدة مع تشرين على ملعب الفيحاء بدمشق والشرطة يستضيف الاتحاد على ملعب تشرين ويواجه المحافظة الوثبة على ملعب خالد بن الوليد بحمص والمجد مع الجزيرة على ملعب المحافظة بدمشق.



وكانت المرحلة افتتحت بفوز الطليعة على حطين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة والنواعير على الفتوة بثلاثة أهداف دون رد وجبلة على الحرية بهدفين لهدف.