أعلن الجيش الأردني, أن 3 صواريخ أطلقتها القوات النظامية على فصائل المعارضة المسلحة سقطت قرب معبر جابر على حدود المملكة الشمالية مع سوريا، يوم السبت، دون وقوع إصابات.













ونقلت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية للأنباء عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله انه "في حوالي الساعة 14:20 من بعد ظهر اليوم السبت، وخلال عملية استهداف سلاح الجو السوري لفصائل المعارضة المسلحة داخل الأراضي السورية بالقرب من الحدود الأردنية، تعرض مركز حدود جابر الجمركي لسقوط صاروخين من داخل الأراضي السورية، سقطا بالقرب من مبنى الدفاع المدني، فيما سقط صاروخ ثالث بالقرب من طريق جابر الرمثا".



وأوضح المصدر أنه "لم ينتج عن ذلك أية إصابات أو أضرار مادية، سوى نشوب حريق في الأعشاب الجافة ضمن المنطقة"، مشيرا إلى أن "الفرق المعنية تتعامل مع الحدث حسب اختصاصاتها".



وكان ناشطون قالوا في وقت سابق اليوم أن طائرات حربية تابعة للحكومة نفذت، السبت، غارتين على مناطق في بلدة الأشعري قرب بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، وغارات أخرى على مناطق في بلدة صيدا ومنطقة غرز بريف درعا الشرقي، إضافة لغارة على أطراف مدينة نوى، ما أدى لأضرار مادية.



ومعبر جابر الحدودي او مركز نصيب الحدودي أو هو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن و سوريا. يقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة نصيب في محافظة درعا.



يشار الى أن حوادث سقوط القذائف على المناطق الحدودية شمال الأردن تقع من حين إلى آخر بسبب الاشتباكات المستمرة في الجانب السوري بين القوات النظامية وفصائل المعارضة.







سيريانيوز