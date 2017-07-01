قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة بحافلة قرب قرية الشيخ يوسف بادلب الاخبار المحلية شارك

سقط قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة تقلهم قرب قرية الشيخ يوسف بريف ادلب.

وافاد نشطاء على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن مقتل 3 اشخاص واصابة 7 اخرين على الاقل في التفجير المذكور. وهذا التفجير هو الثاني خلال اسبوع حيث سقط قتلى وجرحى, السبت الماضي, بانفجار سيارة مفخخة في سوق خضار في مدينة الدانا بريف ادلب وكان تفجير استهدف أبرز قادة حركة "هيئة تحرير الشام" عبد الله المحيسني، وسط مدينة إدلب, الشهر الماضي حيث نجا المحيسني من التفجير. يذكر أن مدينة ادلب شهدت مؤخرا تفجيرات انتحارية استهدفت بشكل رئيسي المقرات العسكرية، أعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مسؤوليته عن بعضها. سيريانيوز

2017-07-01 17:56:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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