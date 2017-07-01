قالت القيادة العامة للجيش النظامي السبت أن الأنباء التي تتناقلها بعض مواقع الانترنت التابعة للمجموعات الارهابية حول استعمال الجيش لغاز الكلور ضد ارهابيي ما يسمى “فيلق الرحمن” في عين ترما هي انباء كاذبة وعارية من الصحة.











وأشارت القيادة العامة في بيان لها إلى أن "بعض مواقع الانترنت التابعة للمجموعات الإرهابية تتناقل أنباء كاذبة وعارية من الصحة كما دأبت دائماً وهذه المرة في الغوطة الشرقية عن استعمال الجيش العربي السوري لغاز الكلور ضد إرهابيي ما يسمى (فيلق الرحمن) في عين ترما".



واضاف قيادة الجيش النظامي إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تنفي كل هذه الادعاءات جملة وتفصيلا تشدد أنها لم تستخدم أي أسلحة كيميائية في السابق ولن تستخدمها في أي وقت لأنها لم تعد تمتلكها أصلاً".



وختم البيان “إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن هذه الأكاذيب والروايات الملفقة أصبحت مكشوفة للقاصي والداني ولم تعد تنطلي على أحد وتقوم بفبركتها هذه المجموعات الإرهابية لتبرير هزائمها وخسائرها الكبيرة التي تمنى بها كلما تقدم الجيش العربي السوري في إحدى المناطق”.







وكان فيلق الرحمن قال في وقت سابق، إن الجيش النظامي استخدم غاز الكلور في محاولة منه لتحقيق تقدم في عين ترما بالغوطة الشرقية.



سيريانيوز



