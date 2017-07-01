الأحد موعد صدور نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية الاخبار المحلية شارك



أعلنت وزارة التربية غدا الأحد الساعة الثانية عشرة ظهرا موعدا لصدور نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة “العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية” دورة عام 2017.











يشار الى ان امتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي انتهت في الـ 15 من حزيران الماضي بينما الأدبي في الـ 13 منه والثانوية المهنية في الـ 17 منه مع الإشارة إلى أنها بدأت في الـ 30 من أيار حيث تقدم إليها نحو 205 آلاف طالب وطالبة من مختلف الفروع.



سيريانيوز

2017-07-01 19:11:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق