اندلع حريق في دار زائرين في المدينة المنورة بالسعودية يوم السبت، وتم على أثره إجلاء 120 نزيلا جميعهم سعوديون.

واشار الدفاع المدني في المدينة, بحسب صفحته على (تويتر), الى انه "تم اخماد حريقا بعمارة مكونة من 5 ادوار, نتج عنه حالتي اختناق, وتم إخلاء 120 نزيل احترازيا.

من جهته, قال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في المدينة، خالد مبارك الجهني، ان " فرق الإنقاذ تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع بدار زائرين، الواقعة في طريق قربان النازل بحي العزيات."

وأضاف أن "الحريق شب في مجموعة أثاث في قاعة اجتماعات بالميزانين، في دار زائرين بعمارة مكونة من 5 أدوار، ونتج عن الحادث كثافة دخان وحالتي اختناق بسيط لسيدتين سعوديتين، وتم نقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر".

ووقت حادثة حريق مشابهة في مجمع تجاري بالمدينة المنورة, في كانون الثاني الماضي, مما اسفر عن اصابة عدة عاملين بجروح.

سيريانيوز