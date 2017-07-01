سقط جرحى, يوم السبت, جراء حادثة اطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية أركنساس الأمريكية.

وذكرت شرطة مدينة ليتل روك, عاصمة ولاية أركنساس, عبر حسابها على (تويتر), ان " 17 شخصا أصيبوا، أحدهم في وضع خطر، في حادث إطلاق نار داخل ملهى باوير لونج ".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

واشارت الشرطة الى أنها "لا تتعامل مع الحادث كهجوم إرهابي".

وشهد شهر حزيران الماضي حوادث اطلاق نار, حيث جرى استهداف إحدى المنشات في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية, وذلك عقب هجوم مماثل استهدف أعضاء في الكونغرس, ما اسفر عن سقوط ضحايا.

كما شهدت ولاية فلوريدا في حزيران حادثة مماثلة, حيث سقط قتلى جراء إطلاق نار , قبل ان يقدم منفذ العملية على قتل نفسه.

يذكر أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.