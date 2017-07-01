أصدرت محكمة لبنانية قرارا اتهاميا بحق سوري وعدة لبنانين، في جرم الانتماء الي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وذكرت الوكالة (الوطنية) اللبنانية، أن المحمة اتهمت السوري ابراهيم عبد الكريم حرفوش، بالإنتماء إلى "داعش" بهدف القيام بأعمال "إرهابية" في عرسال، وامرت بإحالته إلى المحكمة العسكريه الدائمة للمحاكمة.

وكان القضاء العسكري اللبناني اصدر في حزيران الماضي، قرارات اتهامية بحق سوريين متورطين بالانتماء لتنظيمات ارهابية منها تنظيم"الدولة الاسلامية" (داعش) بهدف القيام باعمال "ارهابية" في عرسال.

يشار الى أن القضاء اللبناني اصدر مؤخرا عدة قرارات اتهامية بحق سوريين بتهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة السلاح والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.