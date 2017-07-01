سقط عشرات الضحايا, يوم السبت, جراء سقوط قذائف ورصاص قنص على مناطق بأرياف دمشق والقنيطرة وحمص.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة قوله انه تم استهداف بقذائف الهاون ورصاص القنص سجن دمشق المركزي بمنطقة عدرا ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 19 شخصاً بجروح أثناء زيارتهم لذويهم في السجن وإلحاق أضرار مادية”.

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وأشار المصدر إلى" سقوط قذيفتي هاون على الأحياء في مدينة جرمانا ما تسبب بإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وتكررت خلال الشهر الماضي حوادث استهداف مناطق بدمشق وريفها بالقذائف والرصاص المتفجر, ما اسفر عن سقوط ضحايا.

من جهة اخرى, افادت الوكالة انه "تم اطلاق قذيفة صاروخية على قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي ما تسبب بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين بجروح."

وسبق ان جرى استهداف مدينة البعث بالقنيطرة بعدد من رصاص القنص, الاربعاء الماضي, ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح.

إلى ذلك, اشارت الوكالة الى "اصابة امراة بجروح جراء اعتداء تنظيم “داعش” بالقذائف الصاروخية على بلدة المخرم شرق مدينة حمص".

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.