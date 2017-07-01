سيريانيوز :: روسيا تستعد لنشر مجموعة من طائراتها الحربية في سوريا

وأوضحت السلطات الروسية, في وثيقة, نشرتها وكالة (سبونتيك), انه "بعد الموافقة على بروتوكول الاتفاقية بين روسيا وسوريا على نشر مجموعة طيران حربية روسية على أراضي سوريا المؤرخ بـ 26 آب من عام 2015 والموقع في مدينة دمشق يوم 18 كانون الثاني 2017، يرفع إلى رئيس روسيا لطرحه على مجلس الدوما والجمعية الفدرالية للمصادقة عليه".

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وكان بوتين أمر في كانون الثاني عام 2017 بتوقيع اتفاق مع سوريا يؤدي إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في مرفأ طرطوس، وتطويرها وتحديث بناها التحتية، وكذلك دخول سفن حربية روسية إلى المياه والموانىء السورية.

وتنوي موسكو تطوير وتوسيع قواعدها البحرية والجوية في سوريا، كما أبدت استعدادها لتحويل منشأة طرطوس إلى قاعدة دائمة، دون أن تكشف عن الموعد الزمني لذلك.

وتتخذ روسيا من قاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية مقراً لها، في إطار عملية عسكرية بدأتها منذ نهاية أيلول 2015 دعماً لقوات الجيش النظامي.

سيريانيوز

2017-07-01 12:01:38