تشهد العاصمة دمشق واغلب المناطق موجة حر شديدة, تبدأ اليوم السبت, ذروتها تكون الاثنين المقبل, وتستمر حتى 10 من شهر آب المقبل.

وأوضح المتنبئ الجوي زكريا العيسى, في تصريح لوكالة (سانا), أن " حالة الطقس التي نشهدها يطلق عليها أربعينية الصيف التي تبدأ اليوم وتستمر لغاية العاشر من آب المقبل".

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واشار العيسى الى ان "موجة الحر تصل ذروتها الاثنين المقبل, ويكون الجو في المنطقة الساحلية حاراً وجافاً في حين سيحصل انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الثلاثاء ".

وحذر العيسى من "خطورة التعرض للشمس والتحرك في الاماكن المكشوفة في فترة الذروة من الساعة 12 إلى الثالثة ظهراً".

ويكون الجو صحوا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية, فيما تكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غدا بالارتفاع لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لايام

السبت الأحد الاثنين

دمشق 38/22 40/23 41/23

القنيطرة 33/18 35/19 36/19

درعا 39/21 41/22 42/22

السويداء 34/20 36/21 37/21

حمص 35/20 37/21 38/21

حماة 40/23 42/24 43/24

الحسكة 42/26 43/27 44/27

اللاذقية 32/25 33/26 34/26

طرطوس 32/24 33/25 34/25

حلب 41/24 42/25 43/25

إدلب 37/22 38/23 39/23

دير الزور 43/28 44/29 46/29

الرقة 42/26 43/27 45/27