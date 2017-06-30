قال القيادي في وحدات حماية الشعب الكردية السورية سيبان حمو إن الوحدات تستهدف السيطرة على منطقة بين أعزاز وجرابلس بشمال سوريا من يد جماعات في المعارضة المسلحة تدعمها تركيا.









ولم يحدد حمو في البيان الذي تناقلته وسائل اعلام جدولا زمنيا أو تفاصيل لخطة السيطرة على المنطقة, مشيرا الى إنه يعتبر تركيا قوة احتلال هناك.



وتاتي تصريحات المسؤول العسكري الكردي بعد يومين على اعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة لإجراء عملية عسكرية أخرى بشمال سوريا، في حال وجود خطر قد يهدد حدودها.



وبدات وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي ضد داعش وفصائل من الجيش الحر بدأت فجر 24 آب الماضي، بحملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، أطلقت عليها اسم "درع الفرات"، لتطهير المنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية.



وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حينها، أن الهدف المعلن من العملية هو تطهير الأراضي من الإرهابيين على مساحة 5000 كيلو متر مربع، وإنشاء منطقة آمنة فيها لاستيعاب اللاجئين.







وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" الذي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية القوة الاساسية فيها, منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات, في وقت واصلت تقدمها منذ ايام لتصل الى مشارف مدينة الرقة.



يشار الى ان واشنطن قررت تسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة.







سيريانيوز