تعادل منتخب سورية الأولمبي مع نظيره العراقي بهدف لمثله في اللقاء الودي الثاني بينهما في مدينة كربلاء ضمن تحضيراتهما لتصفيات كأس آسيا لفئة تحت 23 عاما المؤهلة لنهائيات 2018 في الصين.

سجل هدف لسوريا مؤمن ناجي عند الدقيقة التاسعة والعشرين بينما سجل للمنتخب العراقي أيمن حسين عند الدقيقة الثالثة والأربعين.



يشار إلى أن منتخب سورية يدخل المرحلة الأخيرة قبل التصفيات ثم يغادر إلى البحرين لإجراء مباراتين وديتين مع منتخبها الأولمبي في التاسع والثاني عشر من تموز القادم.



وأوقعت قرعة التصفيات الآسيوية المنتخب السوري ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات تركمانستان والهند وقطر التي تستضيف مباريات المجموعة بدءا من التاسع عشر من تموز القادم على أن يتأهل إلى النهائيات التي تقام في الصين في شهر كانون الأول 2018 صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني إضافة إلى الصين المضيفة.