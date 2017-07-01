تمكن الطليعة من الفوز على حطين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة لم تحسم نتيجتها حتى الوقت المحتسب بدل الضائع الجمعة في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم .

وشهدت المباراة تقلبات كثيرة وتبادلا التقدم فيها غير مرة حيث سجل حطين أولا عبر أحمد حاج محمد في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء وعزز تقدمه بهدف علي خليل في الدقيقة 22 قبل أن يقلص إبراهيم الطويل الفارق للطليعة في الدقيقة 31 وسجل زميله صلاح خميس هدف التعادل في الدقيقة 44 وبعدها بدقيقة أضاع أحمد حاج محمد ركلة جزاء ثانية لحطين تصدى لها حارس الطليعة محمد داوود.



ومع انطلاقة الشوط الثاني كثف الطليعة من هجماته وتمكن من تسجيل هدف التقدم عبر خالد المصطفى في الدقيقة 63 ثم أدرك حطين التعادل بهدف معتز كيلوني في الدقيقة 89 قبل أن يحسم مروان صلال نتيجة المباراة لمصلحة الطليعة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وبهذه النتيجة رفع الطليعة رصيده إلى 26 نقطة وصعد من المركز التاسع إلى السابع بينما توقف رصيد حطين عند 34 نقطة في المركز الخامس.



وحقق النواعير فوزا سهلا على الفتوة بثلاثة أهداف دون رد على أرض الملعب البلدي في حماة سجلها زاهر خليل في الدقيقة 40 ومحمود طفاش في الدقيقة 54 وعلاء الدين دالي في الدقيقة 64 وشهد اللقاء إضاعة الفتوة ركلة جزاء سددها سليمان سليمان وتصدى لها حارس النواعير زكريا دهنة ليرفع النواعير رصيده إلى 25 نقطة متقدما من المركز الحادي عشر إلى التاسع بينما تجمد رصيد الفتوة عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.



وعلى ملعب رعاية الشباب بحلب قلب جبلة تأخره أمام الحرية بهدف إلى فوز بهدفين لهدف حيث سجل للحرية خالد بركات في الدقيقة العاشرة ولجبلة مؤنس أبو عمشة في الدقيقة 50 وعلي سليمان في الدقيقة 57 وارتقى جبلة من المركز الثاني عشر إلى العاشر برصيد 24 نقطة بينما ظل الحرية في المركز السادس عشر والأخير برصيد 11 نقطة.



وتستكمل منافسات هذه الجولة السبت بلقاء الجيش مع الكرامة على ملعب خالد بن الوليد في حمص وتختتم الأحد القادم بلقاءات الوحدة مع تشرين على ملعب الفيحاء بدمشق والشرطة مع الاتحاد على ملعب تشرين والجزيرة مع المجد على ملعب المحافظة والوثبة مع المحافظة على ملعب خالد بن الوليد.