بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول النهائي الثالث له في 2017، بفوزه على الروسي دانييل ميدفيديف 6-4 و6-4 الجمعة في نصف نهائي دورة ايستبورن الإنكليزي التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

واحتاج الصربي الى ساعة و22 دقيقة لكي يحقق فوزه الثاني على ميدفيديف من أصل مواجهتين بينهما، ويبلغ المباراة النهائية الثالثة له في هذا الموسم الصعب عليه، بعد دورة الدوحة التي أحرز لقبها على حساب غريمه البريطاني اندي موراي، ودورة روما للماسترز التي خسرها أمام الألماني الكسندر زفيريف.



وحقق ديوكوفيتش بالتالي عودة موفقة الى هذه الدورة التي يخوضها للمرة الأولى منذ 2010، على أمل الذهاب حتى النهائي وإحراز اللقب من أجل التحضر بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون التي تنطلق الإثنين.



وهي المرة الأولى منذ 2010 التي يشارك فيها ديوكوفيتش بدورة بين بطولتي رولان غاروس وويمبلدون التي يسعى للظفر بلقبها للمرة الرابعة بعد اعوام 2011 و2014 و2015.



ويلتقي ديوكوفيتش في النهائي الفائز من مباراة الفرنسيين غايل مونفيس وريشار غاسكيه.



وتراجع ديوكوفيتش، المصنف اول عالميا سابقا، الى المركز الرابع في التصنيف العالمي بعد فقدانه لقبه في بطولة رولان غاروس الفرنسية الشهر الماضي بخسارته امام النمسوي دومينيك تييم 6-7 (5-7) و3-6 وصفر-6 في اسوأ نتيجة له في البطولة منذ سبعة اعوام.



واعلن ديوكوفيتش مطلع نيسان/ابريل الماضي انفصاله عن مدربه السلوفاكي ماريان فايدا الذي رافقه في كل نجاحاته منذ 2006، بعد ان كان انفصل في نهاية 2016 عن مدربه النجم الالماني السابق بوريس بيكر بعد سنتين تولى فيهما الأخير الاشراف عليه.



وتعاون النجم الصربي في رولان غاروس مع اللاعب الاميركي اندريه أغاسي المصنف اول عالميا سابقا ايضا، وهو امر متوقع ايضا في ويمبلدون.



ويشارك ديوكوفيتش ببطاقة دعوة في ايستبورن، وهو صاحب ثاني أعلى تصنيف يشارك بها بعد اللاعب التشيلي مارسيلو ريوس عام 1998.