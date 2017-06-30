اعتادت حركة "طالبان" استخدام وسائل مختلفة لإخفاء القنابل، ولجأت هذه المرة إلى البطيخ الأحمر كنوع من المتفجرات.

وذكرت وسائل اعلام، أن الصحفيين الأفغان نشروا عدة صور تكشف أحدث التكتيكات لإخفاء القنابل التي يستخدمها "طالبان" في أفغانستان.

ونشر أحد الصحفيين، صورة يقول إنها التقطت في مقاطعة هيلمند، ويظهر فيها رجل يفتح بطيخة ليخفي بداخلها متفجرات، بغرض إخفائها والمرور من نقاط التفتيش.

ورغم أن إخفاء القنابل بداخل أشياء مختلفة أسلوب اعتاد "طالبان" استخدامه، لكن استخدام البطيخ كنوع من المتفجرات وسيلة غير معروفة.

ويعرف عن "طالبان" بأنهم يخفون الألغام بداخل جثث الجنود الأفغان أو حتى بداخل جثث الكلاب الميتة، أما القنابل، فيستخدمون لها أساليب أخرى للمرور من المناطق المحمية، فيخفون مثلا المتفجرات في طناجر مليئة بالطعام أو بين صفحات مصاحف القرآن.

ويرسلون في الغالب طباخين أو خدما غير حقيقيين ليتسنى تمرير هذه القنابل من الحواجز الأمنية في المحافل الرسمية أو في الاجتماعات الحكومية.

واستطاعت قوات الأمن الأفغانية أحيانا كشف هذه الهجمات، لكن تدريبهم ليس دقيقا لدرجة تفاديها كلها، كما أن "طالبان" له مؤيدون داخل الجيش الأفغاني يساعدونها لتفادي التفتيشات.

يذكر أن الرئيس الأفغاني السابق، برهان الدين رباني، اغتيل عام 2011 بعمامة مفخخة