أفاد الكرملين، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا ، أبرز جوانب تسوية الأزمة في سوريا.

وقالت الرئاسة الروسية، في بيان نشرته وكالة انترفاكس الروسية، إن "الطرفين واصلا بحث "الجوانب المحورية لتسوية الأزمة السورية، مع الأخذ بعين الاعتبار اللقاء الدولي الخامس حول سوريا، الذي سيعقد في (العاصمة الكازاخستانية) أستانا مطلع شهر تموز تحت إشراف روسيا وتركيا وإيران".

كما ذكر البيان أن الرئيسين اتفقا على اتصالات قادمة بينهما في المستقبل القريب.

وتاتي المكالمة الهاتفية بين بوتين واردوغان بعد تصريحات لنائب رئيس الوزراء التركي ويسي قاينان قل فيها إن قرار جعل إدلب منطقة خفض توتر تم اتخاذه في أستانا، وهدفنا في إدلب هو جعل الهدنة مستمرة، وسنعمل مع روسيا للحفاظ على الهدوء في هذه المنطقة, مضيفا ان أنقرة تعتزم بحث مسألة بسط الهدوء وضمان أمن إدلب، مع الجانب الروسي خلال محادثات استانا بشأن سوريا القادمة.

كما تاتي المكالمة الهاتفية بعد تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال فيها أن المشاركين في الجولة القادمة من مفاوضات أستانا سيناقشون تشكيل لجنة سورية للمصالحة الوطنية

يذكر أن الجولة القادمة من مباحثات أستانا مقررة يوم الـ4 والـ5 تموز المقبل.

وعقدت 4 جولات من مفاوضات استانا آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر