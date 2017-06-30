قصفت مروحية اسرائيلية يوم الجمعة موقعين للجيش السوري بريف القنيطرة، ردا على سقوط صاروخ في الجولان المحتل، أطلق من الجانب السوري للحدود.

وأكدت الدائرة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن الطيران الحربي التابع له استهدف مواقع للجيش النظامي".

بدورها, أوضحت وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصدر ميداني مطلع أن مروحية عسكرية نفذت الغارة التي تم خلالها ضرب نقطتين تابعتين للجيش السوري، الأولى في محيط بلدة الصمدانية الشرقية والثانية عند أطراف مدينة البعث.

ولفتت وسائل إعلام إسرائية أن الصاروخ الذي سقط اليوم في منطقة مفتوحة بالجولان، لم يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

والهجوم الإسرائيلي هو الرابع من نوعه خلال اقل من أسبوع , حيث سبق ان استهدف الجيش الاسرائيلي 3مرات مواقعا للجيش السوري, ردا على سقوط قذائف على الجولان المحتل, مصدرها الأراضي السورية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي, يوم الثلاثاء, القنيطرة ومحيطها القريب من خط وقف إطلاق النار في شمال هضبة الجولان المحتلة "مناطق عسكرية مغلقة", في إجراء وقائي, عقب المعارك الأخيرة التي نشبت بين الجيش السوري وقوات المعارضة المسلحة في الجانب السوري من الحدود.

وسبق وتعرضت مواقع للجيش النظامي للقصف من قبل اسرائيل التي تزعم أنها لا تريد التورط في النزاع السوري، لكنها هاجمت أهدافا عسكرية للجيش السوري ردا على إطلاق نيران وسقوط قذائف باتجاه الجولان.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.