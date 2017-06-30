كشفت روسيا يوم الجمعة، أن المشاركين في الجولة القادمة من مفاوضات أستانا سيناقشون تشكيل لجنة سورية للمصالحة الوطنية

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بحسب وسائل اعلام، إن الجهود لإعداد جولة من مفاوضات أستانا، في 4 و5 تموز المقبل، تستهدف خفض مستويات العنف والأنشطة العسكرية في الأراضي السورية.

ونوه شويغو أن "روسيا تنجز حاليا عملها المشترك مع إيران وتركيا على إعداد حزمة وثائق ستحدد حدود مناطق تخفيف التوتر، ونظام الرقابة على وقف إطلاق فيها وضمان الأمن".

وكانت موسكو, أعربت يوم الأحد, عن املها في أن تسفر مباحثات أستانا حول سوريا, المقرر عقدها الشهر المقبل, عن تبني حزمة من الوثائق بشأن مناطق خفض التوتر في سوريا.

وعقدت 4 جولات من مفاوضات استانا آخرها كان في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية أن مجرد الإعلان عن تحديد مناطق تخفيف التوتر أدى إلى انخفاض ملحوظ للعنف في الأراضي التي يشملها الاتفاق.

ودخل اتفاق لإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الماضي, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4