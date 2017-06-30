تمكن الجيش النظامي يوم الجمعة، من السيطرة على المنطقة الممتدة من الرصافة بريف الرقة الجنوبي حتى أثريا بريف حماة الشرقي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مصدر عسكري قوله، إن وحدات من الجيش وبالتعاون مع القوى الرديفة، أحكمت سيطرتها على كامل المنطقة الممتدة من الرصافة في ريف الرقة الجنوبي حتى بلدة أثريا في ريف حماة الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم “داعش” فيها.

وأضاف بأنه تم انتزاع 13 قرية ومزرعة وعدداً من المرتفعات والنقاط الحاكمة في المنطقة من التنظيم، مبيناً أنه بعملية السيطرة "تم عزل البلدات والقرى شمال محور أثريا-الرصافة".

وأفاد المصدر أن العمليات العسكرية أسفرت عن "تكبيد داعش أعداداً كبيرة من القتلى والمصابين وتدمير 6 دبابات وعربتي “بي إم بي” و4 مستودعات ذخيرة ومدفع 57 ملم و7 مقرات وأكثر من 100 سيارة متنوعة".

وكان الجيش النظامي تمكن في الـ 19 من شهر حزيران الجاري، من السيطرة على مدينة الرصافة وأكثر من 20 بلدة ومزرعة بريف الرقة الجنوبي.

ووسع الجيش النظامي مؤخرا، مناطق سيطرته في كل من ريف حلب الشرقي وريف حماة وحمص، حيث استطاع السيطرة على معظم القرى والبلدات هناك, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.