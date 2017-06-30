تعطلت حواسب وأنظمة تشغيل عدة شركات عالمية في أوروبا وأميركا اثر هجوم الكتروني يهدد بالانتشار في كل دول العالم.

وقالت تقارير إعلامية أوكرانية، إن فيروس يدعى "Petya" يقف وراء الهجمات الإلكترونية، وهناك أجهزة كمبيوتر في الدوائر الحكومية خرجت عن الخدمة بسبب الهجمة الإلكترونية التي استهدفت أكبر مطار في العاصمة كييف، إضافة لعدد من الشركات والمصارف.

وظهر خطأ على جميع الشاشات جراء مشكلة في الشبكة، حتى أن جميع أجهزة الحاسب الآلي في المباني الحكومية لا تعمل.

ويرجح أن يكون فيروس إلكتروني استخدم في الهجوم بغرض الابتزاز حيث ظهرت رسالة على إحدى الشاشات تطالب بإرسال 300 دولار على عنوان معين.

ويتفشى الفيروس بشكل سريع، ويترك رسالة بها عنوان بريد إلكتروني ولكن العديد من الرسائل التي ترسل إلى هذا العنوان لا تقابل برد سريع.

وانتشر الهجوم عبر دول أخرى، ففي روسيا أعلنت "روس نفط" الروسية أن خادم حواسيب الشركة تعرض لهجمة "هاكرز" ضخمة، ما دفع الشركة الروسية للتوجه إلى الهيئات الأمنية.

وفي بريطانيا قالت المجموعة الإعلانية (وبب) إن شبكاتها الحاسوبية في عدة مواقع قد استهدفت، وبدورها قالت شركة الأدوية الأميركية "ميرك"، إنها أول شركة أميركية تتعرض للهجوم.