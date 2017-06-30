استطاع باحثون ابتكار مادة جديدة تجعل المعالجات تستهلك طاقة أقل بـ 100 مرة من ماهي عليه حالياً، مايجعل الحاجة لشحن الهاتف عبارة عن مرة واحدة كل 3 أشهر فقط.

وبحسب "الاندبندت"، فإن الباحثين في جامعات، ميشيغان وكورنيل، ابتكروا مادة مولتيفيرويك مغناطيسية كهربائية جديدة، تتكون من طبقات رقيقة من الذرات تشكل شريطا قطبيا مغناطيسيا، يتحول من الإيجابي إلى السلبي، باستهلاك مقدار بسيط من الطاقة.

والمادة قادرة على إرسال واستقبال البيانات، باستخدام كمية صغيرة من الكهرباء، حيث أشار العلماء أن هذه المادة تساهم في خفض استهلاك الالكترونيات للطاقة العالمية.

وتستهلك الالكترونيات حاليا 5% من إجمالي الطاقة العالمية، وهي أسرع مستهلك للطاقة، ويمكن أن تستهلك من 40 إلى 50% من الطاقة العالمية، بحلول عام 2030.